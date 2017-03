Villingen-Schwenningen Aleviten in VS wollen mit Nein stimmen

Villingen-Schwenningen. Sie gaben gestern eine Stellungnahme zur Situation in der Türkei und den bilateralen Spannungen zwischen der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland ab. "Wir verfolgen aufmerksam und mit großer Sorge die Geschehnisse in unserem Umfeld", heißt es. Alevitische Gemeinde und Kulturzentrum distanzieren sich ausdrücklich von den Äußerungen und den Nazi-Vergleichen von Erdogan und dessen Ministerpräsidenten. Die Gemeinde und deren Mitglieder definieren sich als deutsche Aleviten und bekennen sich ausdrücklich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes. Sie sind gegen ein Präsidialsystem, wie es Erdogan beabsichtigt. Die Gemeinde arbeite aktiv daran, dass ihre Mitglieder mit türkischer Staatsangehörigkeit in dem Referendum mit Nein stimmen.