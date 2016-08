Villingen-Schwenningen Ahorn und Linde für den Parkplatz

VS-Schwenningen. Stadtbauamtsleiter Franz-Josef Holzmüller weiß es: "Die Inseln geben die Parkplatzeinteilung vor – und wir wollen ein bisschen Grün in der Stadt zeigen." Es gehe um eine ganzheitliche Straßenraumgestaltung, dazu gehöre auch, dass auf Parkplätzen Bäume gepflanzt werden. Zudem werde so ein ansprechendes Entrée in die Stadt geschaffen.

Dass durch die Randstein begrenzten Inseln Parkflächen verloren gehen, nehmen die Fachleute hin. Einige Autofahrer hatten offensichtlich beim Ausparken schon ihre Schwierigkeiten mit den grünen Inseln. Dies ist an den vielen Reifenspuren an der Randsteineinfassung zu sehen.

Im Herbst sollen Bäume gepflanzt werden