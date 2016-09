Villingen-Schwenningen Ärger über volle Amphibienteiche

Thomas Schalk hat gute Gründe, sich erneut aufs Fahrrad zu setzen, um die Feldner Mühle, genauer gesagt die an der Einrichtung gelegenen Amphibienteiche anzusteuern. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten macht das LVA (Landesnaturschutzverband)-Vorstandsmitglied seinem Befremden über diverse Maßnahmen nahe der idyllisch gelegenen Behinderteneinrichtung Luft. An den Teichen berichtet er, seien Fichten eingeschlagen worden. Im Zuge der Fällungen seien zwei Teiche mit Ästen und Reisig fast komplett verfüllt worden. "Das war ein richtiger Reisigteppich über den Teichen. Damit sind sie für die Amphibien nicht mehr nutzbar." Schalk befürchtet zudem ökologische Auswirkungen: "Die Mengen an organischem Material werden sich sehr negativ auf die Wasserchemie auswirken." Mehrere Umweltmeldungen gingen bereits vor gut zwei Wochen an das Landratsamt, eine Mail an die Stadt folgte später.

Schalk geht in seiner Kritik noch einen Schritt weiter und bringt die Untere Naturschutzbehörde ins Spiel. Immerhin werden die beiden fast verfüllten Teiche als Fortpflanzungsstätten von vier Amphibienarten (Grasfrosch, Erdkröte, Bergmolch, Fadenmolch) genutzt, deshalb sei der Artenschutz zu beachten. "Die Baumfällarbeiten an der Feldner Mühle beziehungsweise Kirnacher Bahnhof wurden aus Sicherheitsgründen durchgeführt und Anfang des Jahres mit der Stadt Villingen-Schwenningen vor Ort besprochen", erläutert Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes. Auf Wunsch der Unteren Naturschutzbehörde sei die für das Frühjahr geplante Aktion auf den September verschoben worden, "damit die Amphibien nicht beeinträchtigt werden". Das abgelagerte Fichtenreisig in den Amphibienteichen werde von den Technischen Diensten der Stadt VS entfernt, fügte sie hinzu.

Thomas Schalk betrachtet die beiden Teiche nahe der Feldner Mühle. Wie frustriert und enttäuscht er über ist, daraus macht er keinen Hehl. "Zusammen mit BUND, Nabu und mindestens 100 Schülern des Gymnasiums am Hoptbühl engagiere ich mich seit 15 Jahren für diese Teiche und ihre Amphibien. Wir haben in dieser Zeit mindestens 12000 Amphibien über die Straße getragen." Alle vier bis sechs Wochen kontrolliere er die Wasserzufuhr. "Ich bin traurig über dieses Bild."