Villingen-Schwenningen Ablenkung vom Krankenbett

Unter dem Motto "Wunderfitze", was im Badischen für Neugierde stehen soll, kam Esra Mandaci, Diplom-Biologin und seit 2014 Mitglied im Verein, der sich über Sponsoring finanziert, am Freitag in die Klinik und bereicherte den Alltag der kranken Kinder mit naturwissenschaftlichen Phänomenen. Das große Thema an diesem Tag war die Luft.

Ob Luftdruck, Vakuum oder auch Tornados, alles wurde mit interessanten und praktischen Aufgaben vermittelt. Alle Kinder zeigten sich begeistert, konnten gar nicht genug von der Vorstellung bekommen und meldeten sich ununterbrochen um Wissenswertes beizutragen oder an freiwilligen Versuchen teilzunehmen.

Seit nun fünf Jahren gibt es das Programm "Wunderfitze" und wird nicht nur in der Nachsorgeklinik, sondern auch in Krankenhäusern und Schulen veranstaltet. Mit dem "Science Mobil" fahren die angeforderten Mitarbeiter mit naturwissenschaftlichem Hintergrund von Station zu ­Station um in einer Zeitspanne von ein bis zwei Stunden entweder einen Workshop oder eine Show zu veranstalten.