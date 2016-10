Villingen-Schwenningen Abend mit "verführerischem Charme"

40 Firmen konnte er als "Lichtpaten" gewinnen, die sich an den Kosten für das Einkaufserlebnis beteiligen. Um das gesamte Lichtpotenzial auszuschöpfen, haben die Bewohner der Innenstadt gestern Post bekommen mit der Bitte, Kerzen in ihre Fenster zu stellen. Außer in der Riet­straße, wo historische Laternen stehen, werden die nach oben strahlenden Hess-Leuchten in den anderen drei Straßen mit farbigen Deckeln versehen, damit sie für diesen Abend ein buntes Licht abgeben. Böck und seine GVO-Kollegin Tanja Broghammer haben dafür im vergangenen Jahr sogar gebastelt: in Scheiben gesägte Abflussrohre wurden mit Spezialfolie beklebt und als Abdeckungen auf die weiße Lichtquelle gestülpt.

Damit nicht genug, werden stündlich ab 19 Uhr Rita und Thomas Summa aus Villingen in der Nähe des Latschariplatzes eine Feuershow präsentieren. Auch Puppenspieler und Schauspieler Olaf Jungmann wird unterwegs sein, um mal als "Jacques Mehlsack", mal als Direktor eines Mitmachtheaters zwischen 19 und 21 Uhr für Unterhaltung zu sorgen. Unter dem Motto "Franziskaner leuchtet" habe sich das Kulturzentrum am Osianderplatz ebenfalls einiges für die Lichternacht einfallen lassen, kündigt Claudia Geiser an. Von 18 bis 21 Uhr zu jeder vollen Stunde werden Stadtführungen mit der Taschenlampe angeboten. Um 18.30 und 20.30 Uhr lädt Museumsdirektorin Anita Auer zu Kurzführungen ein, bei denen bisher Unbekanntes zu einem Überraschungsobjekt enthüllt wird. "Mir geht ein Licht auf" heißen die Führungen passenderweise. Um 19.30 Uhr führt Peter Graßmann durch das "Dunkel der Geschichte" und hat dabei von römischen Öllampen, über Kienspänen bis hin zu moderneren Glühlampe vor allem das Licht im Visier. Ab 19 Uhr lädt das Museumscafé von Mirella Fanella ein zu einem Musikabend mit Bewirtung. Drei örtliche Bands – Riff, Fast Forward und Cobrass – werden spielen, der Eintritt dazu kostet an der Abendkasse zehn Euro.