Kürzlich fand der Schüleraustausch mit dem Liceo Statale "Corradini" in Thiene bei Vicenza (Italien) statt. 45 Schüler des Villinger Gymnasiums am Hoptbühl und des Rottweiler Droste-Hülshoff-Gymnasiums mit den zwei begleitenden ­Lehrerinnen, Bianca Fischer-Jawadi und Maria Spampinato, fuhren nach Thiene. Nach einem herzlichen Empfang wurden die Schüler von ihren Gastfamilien aufgenommen. In den darauffolgenden Tagen fand eine Begrüßung durch den ­Bürgermeister von Thiene statt, in der er besonders die Bedeutung internationaler Begegnungen für ein friedliches Zusammenleben und die Gestaltung der Zukunft in Europa hervorhob. Die Tagesausflüge nach Verona (Foto: die Villinger Gruppe auf dem Ponte Scaligeri) sowie nach ­Venedig und Vicenza, die bei den Schülern einen sehr guten Eindruck hinterließen, waren weitere Höhepunkte der Austauschwoche in Italien. Die ­Stadt­besichtigungen wurden von italienischen Lehrern des Liceo Corradini geführt. Auch innerhalb der Gastfamilien fanden Ausflüge in nahegelegene Städte, wie zum Beispiel Bassano del Grappa, Schio, Marostica, Asiago oder Chioggia, statt. Von der hervorragenden Ver­köstigung waren nicht nur die Schüler begeistert. Foto: GaH/Text: Lara Isak