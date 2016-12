Villingen-Schwenningen 40 Tonnen im kleinen Finger

"Das ist meine Werkstatt", so Kiessling stolz und weist auf Sägen, Hämmer und Bohrer hin. Feuerwehrbeile in unterschiedlichen Größen und Atemschutz vervollständigen die Ausrüstung. Zu ihr gehört auch eine Bohrmaschine, die Leon nur mit Hilfe Kiesslings anheben kann.

Und schon geht es weiter zum nächsten Fahrzeug; immerhin hat das THW für den kleinen Besucher einen beeindruckenden Fuhrpark auf dem Hof aufgestellt. Alexander Much, Zugführer in der Fachgruppe Führung und Kommunikation, beschreibt im Führungsfahrzeug die Dienstleistungen, die die Gruppe erbringt: Kommunikation herstellen zwischen Führungskräften und den Entscheidungsträgern. Die sitzen im Anhänger des Führungsfahrzeugs und stehen mit den Einsatzkräften in Verbindung. Dafür werden Telefonverbindungen und E-Mails eingesetzt. Die Gruppe kann Funkmasten aufstellen und auch ihren Strom mit Generatoren selber erzeugen. "Man muss schon ein bisschen für Technik begeistert sein", fasst Much die Anforderungen zusammen.

Dass es manchmal auch die ganz einfache Technik bringt, zeigt Marlon Eckert, der den Fernmeldekraftwagen steuert. 50 Kilometer Telefonleitungenl kann er bei Bedarf verlegen, auch für analoge Telefone, auf denen nur zwei Teilnehmer miteinander sprechen können. "Wir haben erst kürzlich in einem Kraftwerktunnel in Waldshut-Tiengen solch eine Verbindung installiert, weil da drinnen kein Handy funktioniert hat", erklärt Matthias Richter seinem kleinen Besucher.

Es gibt beim THW-Ortsverband auch einen Elektro-Zug, zuständig für die Stromversorgung in Notfällen – oder auch dafür, während einer vom Energieversorger angekündigten Unterbrechung wegen Reparaturarbeiten dafür zu sorgen, dass die Küche nicht kalt bleibt und niemand im Dunkeln sitzen muss. "Die sind heute schon abgefahren, um alles vorzubereiten", erklärt Matthias Richter

Den Mehrzweck-Kraftwagen, den Leon mittels einer Hebebühne besteigen darf, zeichnet eines aus: "Er kann in fünf Minuten entladen werden", so Bernd Scholl. Dann wäre Platz, der etwa für die Bergung verletzter Personen genutzt werden kann.

Zum Schluss darf Leon sich noch ein Fahrzeug aussuchen, in dem er eine Runde durch das Gewerbegebiet drehen darf. Mit Christian Kiessling am Steuer geht es dann auf einen Rundkurs, auf dem sogar das Blaulicht eingeschaltet wird. Leon ist von all den Eindrücken überwältigt und hat erst einmal keine Fragen mehr.

Allerdings interessiert er sich sehr für das nächste Treffen der Jugendabteilung des THW. Da möchte er dabei sein. Christian Kiessling war übrigens 13 Jahre alt, als er zum ersten Mal mit dem THW in Kontakt kam. Heute ist er 26 – und nach wie vor mit Begeisterung dabei.