Villingen-Schwenningen "37 Tunnel unter Dampf"

Abfahrt ist dort um 10.11 Uhr. Weitere Halte zum Zu- und Aussteigen gibt es jeweils in Schwenningen, Villingen, St. Georgen und Triberg sowie in diesem Jahr auch in Gutach (Vogtsbauernhöfe). Längere, viereinhalb bis fünfstündige Aufenthalte können zum Beispiel entweder in Hausach oder in Triberg eingelegt werden.

In Hausach reicht dies für einen ausgiebigen Stadtbummel und für die Besichtigung des Modells der Schwarzwaldbahn im Maßstab 1:87 direkt gegenüber dem Bahnhof. In Triberg ist Zeit für einen Besuch Deutschlands höchster Wasserfälle, des Schwarzwaldmuseums und für einen Bummel durch das idyllische Städtchen mit gemütlicher Einkehr in einer der zahlreichen Lokalitäten. Zur Fahrt zwischen dem Bahnhof Triberg und dem Wasserfall kann bedarfsweise der sogenannte "Wasserfall-Express" genutzt werden.

Imposante Maschine im Einsatz

Die Rückkunft des Dampfzugs nach Rottweil erfolgt gegen 18.45 Uhr. Als Zugpferd vor historischen Waggons kommt in der Regel die 1936 bei Henschel und Sohn in Kassel gebaute Schnellzugdampflokomotive "01 519", die 170 Tonnen Gewicht auf die Waage bringt und knappe 2300 PS leistet, zum Einsatz. An voraussichtlich zwei Betriebstagen ist der Einsatz der "50 2988" der Dampflokfreunde Schwarzwald-Baar anstelle der "01 519" vorgesehen. Bei der "01 519" handelt es sich um eine sehr imposante Maschine mit zwei Meter hohen Treibrädern, die erst 2015 nach aufwendiger Restauration wieder in Betrieb genommen wurde.

Mit im Zugverband befindet sich auch ein bewirtschafteter Speisewagen, in dem für das leibliche Wohl während der Fahrt bestens gesorgt sein wird.

Die Schwarzwaldbahn gehört mit ihren Tunnel und den beiden Kehrschleifen übrigens zu den wohl schönsten Bahnstrecken Europas. Die Strecke überwindet einen Höhenunterschied von knapp 600 Metern. Zwischen St. Georgen und Hausach werden 37 der insgesamt 39 Tunnels befahren. Dazwischen eröffnen sich immer wieder großartige Ausblicke auf das Schwarzwaldpanorama.

Die Fahrkarten für die Gesamtstrecke sowie größere Gruppen sollten möglichst vorbestellt werden. Teilstreckenfahrkarten können auch noch im Zug erworben werden. Die Anmeldung kann telefonisch unter 0741/17 47 08 oder auch per E-Mail an kontakt@efz-ev.de erfolgen.

Weitere Informationen: www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de