Video Ballermann & Fastnacht: Passt das zusammen?

VS-Schwenningen - Am 11. November soll in der Messe VS die Fastnacht mit einer großen Ballermann-Party eröffnet werden. Sie steht unter dem Motto "Fasnet-Opening-Party - Mallorca meets Fasnet". Der Veranstalter meint, dass die Jugend damit auf moderne und zeitgemäße Weise angesprochen wird. Der Verband Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hält dagegen: Ballermann und Brauchtum passen nicht zusammen!