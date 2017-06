Unterkirnach Vanessa Mai ist Top-Act beim Open-Air

Aber es wird wahr: Am Samstag, 22. Juli, werden in dem Park von Maria Tann als Top Act Echo-Gewinnerin Vanessa Mai, Publikums-Liebling Nicki mit Band und die neue gegründete Rock-Band "Sasito & Friends" mehr als vier Stunden die Bühne rocken, der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen, so der Veranstalter.

Der neue Eigentümer von Maria Tann hat den lange Jahre brach liegenden und stark verwilderten Park der früheren Schulbrüder in ein Schmuckstück umgewandelt. Kieswege wurden angelegt, tausende Blumen und Bodendecker gepflanzt, es gibt lauschige Ecken zum Verweilen und bei dem Open-Air-Konzert gibt es nicht nur mächtig viel auf die Ohren, auch ein attraktives Rahmenprogramm haben Kubsch und seine Mitarbeiterin Viola Thomes ausgetüftelt. Während der Umbauphasen auf der professionellen Konzertbühne müssen sich die Besucher nicht langweilen, sondern werden bestens von Überraschungskünstlern unterhalten.

Eine lange Bar wird aufgebaut, viele Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten werden vor Ort sein, Lichterketten und romantische Laternen werden das Areal in ein geheimnisvolles Licht tauchen und für ein Ambiente sorgen, dem sich niemand verschließen kann.