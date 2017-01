Unterkirnach Unterkirnach ist ab Freitag fest in Narrenhand

Unterkirnach. Die Kieschtock-Zunft feiert gleichzeitig ihr 50-jähriges Jubiläum und hat bereits sowohl mit dem Aufbau in der Schlossberghalle sowie des Narrendorfs begonnen.

Drei Festumzüge, der Nachtumzug am Freitag, 3. Februar, der Kinderumzug am Samstag, 4. Februar, und der Jubiläumsumzug am Sonntag, 5. Februar, müssen gestemmt werden. Absperrungen, Ausweisung von Parkplätzen und von Haltestellen für die Shuttle-Busse müssen vorbereitet werden. In der Schlossberghalle wird das Festbüro eingerichtet, die Ehrentribüne muss gebaut werden, um nur einige der vielen Vorbereitungen zu nennen.

Am Freitag beginnt um 19 Uhr der Nachtumzug, an dem 33 Zünfte teilnehmen. Die Kieschtock-Zunft wird ihn anführen. Mit dabei sind unter anderem die Burgzunft Hammereisenbach, die Stadthexen Donaueschingen, die Wolfbach Rolli Pfaffenweiler, die Schabel-Hexen Bad Dürrheim, die Warenbachhexen Villingen, die Katzenzunft Hardt, die Urviecher Bad Dürrheim sowie einige Musikvereine. Um 20.20 Uhr steigt am Freitag der Zunftball, an dem die Kieschtöck das Beste aus vergangenen Zunftbällen bieten werden.