Unterkirnach Tage voller Programm

Am Sonntag fängt um 9.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst an, ab 10.30 Uhr kann man sich mit dem Frühschoppen bei allen Vereinen stärken. Ab 9 Uhr wird der Flohmarkt in der Hauptstraße ab Buswartehäusle bis zum Betreuten Wohnen mit Schnäppchen aufgebaut. Ab 11 Uhr kann man nach Herzenslust stöbern. 20 Anbieter haben sich schon angemeldet, erklärt Uwe Kreuzpointner und betont, es werde alles verkauft – außer Neuware.

Auch der Sonntag wartet mit einem tollen Programm auf: Trampolin ab 11 Uhr, Kinderbacken beim Mühlenbäcker ab 11 Uhr, Ponyreiten gibt es ab 13 Uhr vor der evangelischen Kirche. Ab 13 Uhr können sich Kinder schminken lassen, und die Tastenbande des Akkordeon-Spielring zeigt ihr Können. Die Kirne Brass spielt ab 14 Uhr und ab 16 Uhr gibt es mit dem Duo Nashville Country Musik auf die Ohren. Um 17.30 Uhr können die Tombola-Preise in der Mühlenstube abgeholt werden. Die Freiwillige Feuerwehr lädt am Montag ab 17 Uhr zum Handwerkervesper ein.

Hungern muss beim Dorffest kein Besucher: Die Feuerwehr bietet Forellen und Bratwurst an, bei den Kegelfreunden werden Strübli und Flammkuchen gebacken, der FC Alemannia brutzelt einen Rollschinken am Spieß. Der Cego Club bietet Steaks und Salatplatten an, während die Kieschtock Zunft Schaschlik zubereitet.

Der Musikverein lädt am Samstagabend zu seinem Schnapsstand ein, am Sonntag bieten die Musiker Kaffee und Kuchen. Das ist einfach toll was Ihr auf die Beine stellt", lobte Bürgermeister Andreas Braun und betonte, dass das Dorffest von seinen Ideen, den Vereinsmitgliedern, allen voran Sabine Schwarzmüller, lebe.