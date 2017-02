Unterkirnach SNV: Es kribbelt total

Es fehlte an nichts in der ausverkauften Schlossberghalle: Sektempfang, Musik von den Badischen Senfoniker, kaltes und warmes Buffet, Ehrungen, tolle Darbietungen einiger Zünfte und dann hatte auch noch der Präsident Gerd Kaltenbach Geburtstag und kassierte freudestrahlend eine üppige Geburtstagstorte, die er sofort bunkerte.

Nach dem Einmarsch des Präsidiums und der Kieschtock-Zunft machte es Gerd Kaltenbach spannend, denn die Narrenzunft werde zum ersten Mal die SNV-Narrenkappe an einen hochrangigen Vertreter aus der Region verleihen, versprach er und druckste so lange herum, bis er mit dem Namen herausrückte: "Georg Schwende" – der Geschäftsführer der Fürstenberg Brauerei Donaueschingen, der die Narrenvereinigung schon seit Jahren finanziell unterstützt, wurde zum SNV-Ehrennarr gekürt und zeigte sich "ehrlich" überrascht ob der großen Ehre. Bekannt als Antinarr beichtete er, dass er als Kind richtig enthemmt, fast schon am Rande der Schande an der Fasnet gewirkt habe. Conferencier "Jacques Krawatte", im richtigen Leben Kurt Kammerer, war als Modezar aus Paris angereist, und brachte die Halle zum Kochen. Er befand, mit elegantem französischen Akzent, dass die Zünfte mal neue Häser benötigten. Da diese viel Zaster kosten, denn "kaufst Du Tasche von Prada, sagst Du 1000 Stutz ada", wusste er. Doch Menschenfreund Jacques Krawatte hatte die super Idee, dass die Zünfte Teile ihrer Häser austauschen sollten. Wer mit wem hatte er auch gleich parat und verkündete zwischen jeder Darbietung, wer mit wem zu tauschen habe: Da hörte man Jubel, Gekicher und lautes Gejammere.

Brigachtaler zeigen Rhythmus