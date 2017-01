Unterkirnach Sie ist mit Leib und Seele ein Erznarr

1979 wurde sie Beerewieble der Zunft, von 1980 bis 1994 war sie deren Gruppenführerin, da ging es schon los mit dem Organisieren für sie. Unvergessen sind die Sketche, mit denen sie bei den späteren Zunftbällen in der Schlossberghalle, zusammen mit ihrem Sohn Thomas, bei den Zuschauern Lachsalven erntete. "Die Ideen zu den Sketchen haben wir zusammen ausgeheckt, wir haben bestens harmoniert", blickt sie zurück. Früher habe es sehr viele gute Büttenreden gegeben, die heute leider nirgends mehr so gut ankommen würden, bedauert sie: "Die Zuschauer haben sich verändert. Sie wollen Tänze und nochmal Tänze sehen", so Lilo Günter. Mit den Beerewieble habe sie auch an jedem Zunftball Tänze aufgeführt, fällt ihr noch ein.

Von 1988 bis 2003 wurde bei ihr das Narrenblättle kreiert. Alfons Günter, der früher das Narrenblättle machte, habe zu ihr gesagt: "Du an der Tankstelle hörst doch soviel, mach Du das Blättle", erinnert sie sich. Zusammen mit Roland Dufner habe sie dann alle kleinen Missgeschicke aus dem Ort gesammelt und geschrieben, im Stadthof wurden die Blätter zusammengetragen und das Blättle gedruckt. Man habe ja niemand verletzen wollen, aber es sei schon mal vorgekommen, dass ein Bürger, der sich im Narrenblättle wiederfand, vergrätzt gewesen sei, das gebe es halt, meint sie.

Lilo war vier Jahre stellvertretende Vorsitzende der Zunft, fünf Jahre Protokollführerin und zehn Jahre Ansagerin bei den Zunftbällen. Von 1998 bis heute ist sie Umzugssprecherin in Unterkirnach, und da kommt keiner an ihr vorbei, den sie nicht kennt und sofort interviewt.

Obwohl Lilo Günter 50 Jahre ihre Tankstelle betrieb, war sie auch noch aktiv in der Schwarzwälder Narrenvereinigung. Von 1987 bis 2009 war sie im Brauchtumsausschuss. Sie wurde mit dem goldenen Verbandsorden und dem Basler Hoforden ausgezeichnet und 2009 zum Erznarr ernannt.

Seit 1998 ist sie Ehrenmitglied der Kieschtock-Zunft, auch war sie neun Jahre Umzugssprecherin der Schwarzwälder Narrenvereinigung. Von 1998 bis 2013 stand sie am Schmotzige in der Küche der Schule und brutzelte unzählige Spiegeleier, und auch heute noch kommen Gastzünfte am Montag vor dem Umzug in Unterkirnach in ihr Haus, wo es immer etwas zu essen und trinken gibt. Auf die Frage, ob sie auch zu den Zunftbällen anderer Zünfte der Narrenvereinigung ging, lacht sie: "Mindestens 36 pro Fasnet". Nee, müde sei sie nie gewesen.

Natürlich hatte sie auch wieder eine Idee für den großen Umzug der Narrenvereinigung in Unterkirnach: "Ich habe gesagt, wir von der Zunft machen auch etwas", erklärt sie und stürzte sich in die Planung eines Überraschungswagens. Überraschung sei Überraschung, mehr erzähle sie nicht, winkt sie ab.

Da sie ihre Tankstelle inzwischen verpachtet hat und der ehemalige Verkaufsraum in ihrem Haus leer steht, holte Lilo kistenweise ihre Orden, Bilder, Plakate und andere Erinnerungen aus dem Keller und gestaltete ein Narrenmuseum in dem Raum – erst mal für die Zeit der Fasnet, betont sie. Auf ihre Fitness angesprochen, antwortet sie: "Ich laufe jeden Tag bei jedem Wetter mindestens zehn Kilometer und bin im vergangenen Jahr wieder 2500 Kilometer mit dem Rad gefahren". Kein E-Bike, das lehne sie ab, betont sie.