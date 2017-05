Unterkirnach Nicki rockt mit ihrer Band die Bühne

Um Nicki, die ihrem Dialekt treu blieb, wurde es etwas ruhiger, da sie sich dem Familienleben widmete. Im September 2006 hatte sie ein Comeback mit ihrem neuen Album "I gib wieder Gas". Darauf enthalten ist unter anderem eine Coverversion des deutschen ESC-Beitrages "No, No Never" von Texas Lightning in bayrischer Mundart mit dem Titel "Nie im Leben".

Am 1. Juni 2008 wurde ihr im Rahmen des Bayrischen Königinnentages in Lalling der ARGE-Medienpreis verliehen. Sie erhielt den Preis für ihr musikalisches Schaffen und ihr soziales Engagement. Den mit 2000 Euro dotierten Preis spendete Nicki an den schwerstbehinderten fünfjährigen Niko, der dringend einen Lift benötigte. Für ihn organisierte sie gemeinsam mit der Band El Matadors im September 2008 ein Benefizkonzert in Deggendorf. Nicki wurde unter anderem 1983 mit der Goldenen Europa, 1984, 1987 und 1987 mit der Goldenen Stimmgabel ausgezeichnet.

Nicki wird mit ihrer Band nach Maria Tann anreisen und kann sich auf viele Fans freuen. Das Konzert beginnt am Samstag, 22. Juli, um 16.30 Uhr. Einlass ist ab 15 Uhr.

Laut Viola Thomes, die voll in den Vorbereitungen steckt, läuft der Vorverkauf der Karten gut. Die Karten kosten 42,50 Euro für das Konzert, das rund vier Stunden dauert.

Weitere Informationen: Karten gibt es im Vorverkauf unter www.mariatann.de, bei der Gemeinde Unterkirnach und in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten.