Unterkirnach Mechanische Orgeln beeindrucken

Unterkirnach. Da in der Heimatstube in Unterkirnach Orchestrien von Karl und Wolfgang Blessing zu besichtigen sind, war es naheliegend, in Waldkirch einen Streifzug durch die Orgelgeschichte zu machen.

Museumsführerin Brigitte Schäfer begrüßte die 20-köpfige Gruppe und wusste Interessantes über Orgeln und Musikinstrumente zu berichten. So hat sogar Joseph Haydn 32 Stücke für Flötenuhren geschrieben. Neben Vogel- und Figurenorgeln sind die großen Karussellorgeln äußerst sehens- und vor allem hörenswert.

Der vielstimmige Gesang zum "Badner Lied" kam gegen die lauten Töne nicht an. Im Untergeschoss des Museums faszinierten die Jahrmarktorgeln, die ein Mitarbeiter in Aktion zeigte. So manches Vereinsmitglied wollte genauer wissen, wie die Orgeln funktionieren und konnte dies auf der Rückseite beim Abspielen von Musikstücken verfolgen. Den Waldkircher Orgelbau gibt es seit über 220 Jahren.