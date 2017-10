Unterkirnach Jugendtreff legt gelungenen Neustart hin

Da mittlerweile die Schule nur noch Grundschule ist, werden längst nicht mehr alle Räume benötigt, und so nutzte die Gemeinde die Gelegenheit, dem neuen Jugendtreff auch komplett neue Räume zur Verfügung zu stellen. Am vergangenen Freitag ab 18 Uhr wurde der Treff der Öffentlichkeit und den künftigen Nutzern vorgestellt. Zwar stand es auch Eltern frei, ihre Kinder zur Eröffnung zu begleiten, was aber nicht angenommen wurde. Für musikalische Unterhaltung sorgte Johannes But als DJ, der mit vielen Titeln im Gepäck angereist war.

Zur Einweihung hatten sich die Mitarbeiterinnen Isabell Bach, Kerstin Ebner und Monika Kern einiges einfallen lassen. Zunächst hatten die jungen Besucher Gelegenheit, das Graffito "Jugendtreff" nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Mit einem alkoholfreien Cocktail wurden alle Besucher begrüßt, dazu gab es "Datschwecken" oder Hotdogs. "Natürlich gibt es das nur heute", stellte Monika Kern fest. Aber man denke daran, auch mal mit den Kindern und Jugendlichen zu kochen, eine entsprechende Küchenzeile ist vorhanden. Wie das künftig mit Getränken gehandhabt werde, müsse sich herausstellen. "Ich hoffe, dass die jungen Besucher dabei helfen, die Räume in Ordnung zu halten", äußerte Braun Wünsche.

"Ich denke, dass wir hier Rauchverbot haben, muss nicht erwähnt werden", stellte Braun fest. Auch Alkohol ist beim Aufenthalt in den beiden großen Räumen tabu.