Unterkirnach Große Begeisterung

Unterkirnach. Ehrungen bei der Hauptversammlung der Kieschtock-Zunft: Annerose Schwarz und Jörg Schade aus dem Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung waren am Samstag in den Stadthof gekommen, um Regina Lehmann von der Kieschtock-Zunft mit dem Orden in Bronze der Narrenvereinigung zu ehren.