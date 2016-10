Unterkirnach Food Trucks bringen kulinarischen Genuss

Derzeit seien alle Wohnungen auf dem Areal belegt. Insgesamt leben 192 Erwachsene und 20 Kinder in Maria Tann. "Das Zusammenleben mit den geflüchteten Menschen funktioniert problemlos", betont Kubsch. Er habe früher ab und zu mal den Satz gehört "Wer will schon nach Maria Tann ziehen." Jedoch sprechen die aktuellen Belegungszahlen eine andere Sprache: Teilweise müssten Interessenten für ein Appartement auf die Warteliste gesetzt werden. Insgesamt sei man bei der Fortentwicklung ein gutes Stück vorangekommen, resümiert Kubsch. In einem nächsten Schritt möchte er gerne den Einwohnern und Feriengästen von Unterkirnach und der näheren Umgebung die Fortschritte präsentieren.

Das nächste Event findet am Wochenende, 15. und 16. Oktober, statt: 13 Food Trucks werden auf dem Areal zu bestaunen sein. Im Grunde genommen sind dies mobile Küchen, die autark arbeiten können und hochwertige kulinarische Genüsse zubereiten. Diese Trucks werden aus ganz Süddeutschland nach Maria Tann fahren. Auch Liebhaber der veganen Küche werden auf ihre Kosten kommen.

Los geht es am Samstag, 15 Oktober, um 11 Uhr und endet am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr. Shuttlebusse fahren im Zehn-Minuten-Takt ab Villingen/IHK-Parkplatz und ab dem Rathaus Unterkirnach. Für die musikalische Untermalung sorgt die Band Unikat und der Alleinunterhalter Wolfgang.

Damit sich die Kleinen nicht langweilen, gibt es auch ein Kinderprogramm. Dies wird aber nicht das letzte Event in diesem Jahr sein. Das Team um Axel Kubsch arbeitet bereits fleißig am Konzept und an der Realisierung des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts in Maria Tann. Dieser wird am Freitag und Samstag, 9. und 10. Dezember, stattfinden.