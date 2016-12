Unterkirnach Fliegender Wechsel in der Apotheke

Susanne Wohlfarth behält ihre Apotheke in Niedereschach, Silvia Wilhelm hat noch eine Apotheke im Haslach in Villingen. Auf die Frage, wie es zu dieser Übergabe ohne große Inserate in Fachzeitschriften gekommen war, antwortet Silvia Wilhelm: "Wir kannten uns, eines Tages hat mich Susanne gefragt, und da ich sie mag, habe ich zugesagt und bin froh darüber." Silvia Wilhelm ergänzt, dass sie berechtigt sei, Kompressionstrümpfe auf Bestellung auszugeben.

Susanne Wohlfarth gehört die Apotheke in Unterkirnach seit 1995, im Jahr 2010 kam die Apotheke in Niedereschach dazu. Sie unterstreicht, dass sie nicht in den Ruhestand eintritt, wie manche Kunden befürchten: "Zwei Apotheken waren mir zu viel, aber Unterkirnach verliert nichts, der gute Service bleibt erhalten." Montags werden die beiden Apothekerinnen Corinna Mühlbauer und Brigitte Hildebrand in der Apotheke in Unterkirnach sein, an den anderen Tagen Brigitte Hildebrand.

Bürgermeister Andreas Brauns Sorgenfalten sind verschwunden, denn die Schließung der Apotheke wäre für Unterkirnach ein herber Verlust gewesen. "Ich bin froh, dass hier alles nahtlos übergeht und wir keine Schließungszeiten der Apotheke haben", betont er. Er ist erleichtert, dass kein Mosaikstein aus der Nahversorgung in Unterkirnach verloren geht und ist davon überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte auch unter der neuen Besitzerin weitergeht.