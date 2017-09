Tuningen Zwei Firmen wollen sich ansiedeln

Die LBU um ihren Sprecher Emil Maier will keine Ansiedlung in dieser Größenordnung in dem aktuellen Waldgebiet. Das Abwicklungsprozedere mit der Kostenübernahme durch die beteiligten Firmen stellt man nicht in Frage, aber die Waldflächen, welche einer Gewerbeansiedlung weichen müssten, könne man nicht befürworten. Die beiden weiteren Fraktionen stellten sich indessen hinter den Vorschlag des Bürgermeisters Bei vier Gegenstimmen und acht Befürwortern wurde der Planungsauftrag vergeben.