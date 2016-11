Tuningen. Die Wanderfreunde Baar Tuningen veranstalten am Samstag, 3. Dezember, zu ihrer letzten geführten Wanderung dieses Jahres ein. Die Tour führt durch Wälder und entlang von Waldrändern durch das Tal des Krebsbachs. Die circa 13 Kilometer lange Wanderung zählt zu den Premiumtouren des Hegaus und bietet Blicke zu den Alpen und teils bis zum Bodensee. Zusätzlich wird eine kurze, fünf Kilometer lange Strecke angeboten, die Waltraud Pfütze aus Singen führt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Lochmühle in Eigeltingen. Für die große Tour ist Trittsicherheit erforderlich. Gäste sind willkommen. Auskünfte bei Max Henle, Telefon 07720/3 81 33 oder 3 67 96. Am Sonntag, 4. Dezember, laden die Natur- und Wanderfreunde Rottenburg am Neckar zu einer 13 Kilometer langen geführten Wanderung durch das Rommelstal ein. Auch bei dieser Tour ist eine sechs-Kilometer-Variante möglich. Start ist an der Stäblehalle in Remmingsheim. Auskunft bei Martin Körner, Telefon 07472/28 12 24. An diesem Tag bietet es sich an, den Nikolausmarkt in Rottenburg zu besuchen.