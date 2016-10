Tuningen Volksbank stemmt sich Filialsterben entgegen

Tuningen. Dabei präsentierte Vorstandssprecher Jürgen Findeklee die aktuellen Zahlen zum Gesamthaus wie auch die konkreten Zahlen zum Standort in Tuningen. Vorab begrüßte der Beiratsvorsitzende und auch Mitglied des Aufsichtsrates der Gesamtbank Jürgen Roth die Mitglieder. Er dankte insbesondere der Mannschaft am Tuninger Standort für deren vollen Einsatz.

15. Fusion in 150 Jahren Geschichte des Geldinstitutes

In der 150-jährigen Geschichte der Volksbank war der Zusammenschluss bereits die 15. Fusion. Findeklee betonte, dass die Bank das Fusionsversprechen sowohl die Anzahl der Standorte wie auch die Mitarbeiterzahl in den nächsten drei Jahren unverändert halten werde. "Die Volksbank will sich dem Trend des Filialsterbens entgegenstemmen", so der Vorstandssprecher ein ganz anderes Bild vermittelt etliche Bankengruppen in der Region. Die Entwicklung der Gesamtbank laufe besser als gedacht, und auch der Standort in Tuningen trage einen entsprechenden Beitrag dazu bei.