Tuningen Stand kommt in Camogli gut an

Am Ende des Tages waren alle zufrieden, der Stand war ausverkauft. Bei der Einladung am Abend durch den Gemeinderat von Camogli überreichte Bernd Sauer einen Scheck über 1000 Euro an Bürgermeister Francesco Olivari. Diese Spende geht an eine Einrichtung des Rettungsdienstes, die "Pubblica Assistenza Volontari di Pronto Soccorso" im Ortsteil Ruta. In Ansprachen wurde allen für ihr Engagement und für die gute Zusammenarbeit gedankt.