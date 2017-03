Tuningen Spannende Diskussionen über Bibel

Tuningen. Bereits zum Auftaktveranstaltung kamen rund 80 Jugendliche, verfolgten den Vortrag und diskutierten im Anschluss über die Themen und die Bibel. Die Jugendreferentin Ingrid Klingler war begeistert von der großen Resonanz der Jugendlichen in der besonderen Atmosphäre in der Scheune der Familie Ritzi.

Was ist das Besondere an dem TiG-Point-Spezial in Tuningen, fragen sich einige. Das zwanglose Miteinander vieler Jugendlichen mit dem Ziel, die Bibel besser zu verstehen und zu verinnerlichen, zieht viele junge Christen an. Man könne so Neues in lockerer Atmosphäre entdecken, diskutieren, beten, singen und das Flair in der Scheue sei etwas besonderes, erklärte ein Teilnehmer.

Zwei Studenten der Evangelistenschule Johanneum aus Wuppertal übernahmen die Verantwortung für die verschiedenen Themen. "Wir machen hier ein Evangelisations-Praktikum", verriet Niklas Krämer. Sie hoffte auf viele spannende Fragen, ließ Meike Schiller nach ihrer Vorstellung durch Christine Ritzi wissen. Damit schlug die Studentin den Bogen zum Ablauf des geistlichen Programms der Jugendwoche. Nach einer kurzen Lesung aus der Bibel war es die Aufgabe der jugendlichen Teilnehmer, sich in kleinen Gruppen jeweils eine Frage zu dieser Bibelstelle zu überlegen. Jeweils rund zwei Stunden hörten die Teilnehmer die interessanten Themen, sangen Lieder und diskutierten eifrig in kleineren und größeren Gruppen.