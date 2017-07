Tuningen Schüler lernen sich zu verteidigen

Giuseppe Friscia und sein Co-Trainer Robin Lenke von der Academy of Budo Arts in Bad Dürrheim zeigten den Kindern unter anderem in Rollenspielen, welche Situationen ihnen im Alltag passieren können und wie sie diese ohne Gewalt lösen können.

Zusätzlich wurden den Schülern auch einfache und effektive Selbstverteidigungstechniken gezeigt, welche es ihnen ermöglichen, sich in bedrohlichen Situationen erfolgreich zur Wehr zu setzen, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins.

Die 32 Schüler, aber auch die Eltern und Lehrerinnen waren begeistert von der Art und Weise, in der ihnen die Kursinhalte vermittelt wurden, aber auch von der Einfachheit und Effektivität der gezeigten Techniken.