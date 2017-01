Tuningen Nach 32 Jahren verabschieden sie sich

Tuningen. Die Nachricht kam für die Bürger Ende 2016 völlig überraschend und insbesondere die Älteren machten sich Sorgen über die Medikamentenversorgung. Zudem kam die Information, dass man trotz intensiver Suche keinen Nachfolger gefunden habe. Jetzt hat sich zur Freude der Höflers wie auch der Tuninger doch noch ein Nachfolger gefunden: Es handelt sich um ein junges Apotheker-Ehepaar aus der Region Ludwigshafen-Mannheim. "Die Verträge sind unter Dach und Fach, jetzt hängt alles noch an den Genehmigungen der verschiedenen Ämter und Fachstellen", sagt Franz-Albert Höfler. Man hofft, dass im Laufe des Februars die Apotheke unter neuer Regie wieder geöffnet werden kann. Im Vorfeld haben sich viele Kunden für diese Vakanz mit Medikamenten eingedeckt und so ist man zuversichtlich, dass die kurze Zeit keine Probleme bringt.

Bei Barbara Höfler liegt das Apothekersein im Blut, schließlich betrieben bereits ihr Großvater sowie ihre Eltern die Adlerapotheke in Schwenningen. Mit dem Sohn Steffen steht der nächste Apotheker in den Fußstapfen, allerdings wollte er die Apotheke aktuell nicht übernehmen.

Barbara und Franz Albert Höfler studierten beide in Berlin und übernahmen kurz nach ihrem Abschluss eine Apotheke in Burladingen. Nach neun Jahren trafen sie die Entscheidung, nach Tuningen zu gehen und erwarben dort das ehemalige Tankstellengebäude und Autohaus auf dem Platz. Ein grundlegender Umbau war notwendig, um sowohl die Apotheken- als auch die Wohnräume zu schaffen. "Nach der Eröffnung wurden wir buchstäblich überrannt", erinnert sich Barbara Höfler an die ersten Tage in Tuningen.