Tuningen Linedance zum Sonnenuntergang

Tuningen. Nicht nur Tuninger, sondern auch Tänzer aus Niedereschach und Deißlingen, folgten der Einladung und so kam letztlich eine stattliche Anzahl von über 30 Tänzern zusammen.

Teils kamen die Teilnehmer im typischen Westernlook und hatten ihren Spaß unter der Beobachtung der Zuschauer. Anita Maier, die Leiterin der Tuninger Gruppe, erklärte jeweils den Schritt und hatte auch das Kommando. Es war überraschend in welch kurzer Zeit die Schrittfolge, Drehung und auch das Klatschen im Einklang funktionierte.

Harald Maier sorgte für den guten Sound auf dem Platz, und so wurde getanzt bis es schließlich dunkel wurde. Die Musikrichtungen waren vielfältig von Westernmelodien über Status Quo bis zu modernem Liedgut. "Da ist man offen für alles, und auf jede Melodie kann einheitlich getanzt werden", erklärte die Leiterin. Das Linedance in Tuningen als eine der jüngsten Abteilungen der Turngemeinde erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die offene Veranstaltungsart auf dem Platz regte viele zum Mitmachen an. Am Samstag, 26. August, wird im Rahmen des Ferienprogramms nochmals in der Ortsmitte gemeinsam getanzt.