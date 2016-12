Tuningen Es wächst, wächst und wächst

Wenn alle Flächen verkauft sind, fließen noch rund 928 000 Euro in die Projektfinanzierung und das bei lediglich 60 Euro pro Quadratmeter, so dass von den Gesamtkosten von knapp drei Millionen Euro lediglich ein kleineres Defizit von 73 000 Euro verbleibt.

Im Gegenzug konnten rund 300 Arbeitsplätze in dem Gewerbegebiet direkt an der Autobahn A 81 geschaffen werden, so dass die Rechnung auch langfristig für die Gemeinde aufgehen wird.

Etliche Verhandlungen finden einen positiven Abschluss

Zu Beginn des Projektes holperte es, was zu längeren Finanzierungsphasen führte, schließlich aber kamen etliche Verhandlungen zu einem positiven Abschluss. Für die Restflächen gibt es derzeit aussichtsreiche Verhandlungen, so Bürgermeister Roth. In rund zwei Jahren wird man die tatsächliche Schlussrechnung vorgelegt bekommen, bis dahin will man das Gesamtgebiet abgeschlossen haben.