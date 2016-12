Tuningen Erlös fließt in Orgelsanierung

Der Projektchor aus Sunthausen (Songs and more) hatte zwei Kirchenkonzerte gegeben. Der Erlös aus beiden Veranstaltungen wurde nun an die jeweilige Kirche gespendet. "Wir können das Geld dringend gebrauchen", so der einhellige Tenor aus dem Tuninger Kirchengemeinderat.

Schließlich steht die Orgelsanierung dringend an und diese soll vor dem Jubiläum, welches 2018 gefeiert werden soll, auch abgeschlossen sein.