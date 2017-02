Tuningen Eine Freundschaft mit Tiefgang

Tuningen. Bei der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises im Gasthaus Kreuz war die verheerende Brandkatastrophe im Hotel von Mauro Ottobrini eines der zentralen Themen.

Der Vorsitzende Bernd Sauer war positiv überrrascht über die hohe Resonanz in der Versammlung, das spreche offensichtlich für ein gutes Vereinsklima. Im nächsten Jahr feiert man das 20-jährige Jubiläum der Städtefreundschaft und dies will man dann auch mit intensiven Begegnungen tun.

Das Verhältnis zu den Bewohnern im ligurischen Küstenstädtchen hat sich in dieser Zeit sukzessive gefestigt. "In einer Zeit wo grenzübersteigende Freundschaften teils problematisch sind, sehen wir dies als wichtige Aufgabe" so der Vorsitzende, dabei hob er auf die Sanktionen in den USA ab. 2016 hatte man im Verein einige Aktivitäten, wo Gäste aus Camogli zu Gast waren, aber auch Tuninger Abordnungen in Italien die Städtepartnerschaft pflegten. Beim Fischfest beim Sommerfest beim Hasen legte man so manche Spezialität auf, beim Familienabend im Teinosaal waren etliche Gäste aus Italien anwesend. Eine große Tuninger Abordnung war am 1. Advent in Camogli, dort ist es zwischenzeitlich schon eine kleine Tradition, dass Tuninger Spezialitäten verkauft werden, der Erlös konnte in Form einer Spende von 1000 Euro an den Rettungsdienst Publiza Assistenza überreicht werden.