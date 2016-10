Tuningen "e5" mit Familienfest eröffnet

Isolde Bieberstein gab einen kurzen Rückblick über die Geschichte des jetzigen Begegnungszentrums. 1974 wurde dort der katholische Kindergarten eingeweiht, welcher bis 2005 in Betrieb war. Danach war die Gemeinde mit der Kinderkrippe zu Gast, ehe diese die neuen Räume im Familienzentrum bezogen. "Für die Kirche war es eine Selbstverständlichkeit, die Räume zur Verfügung zu stellen" und so können jetzt neue Freundschaften und gute Beziehungen aufgebaut werden. Erna Hauser und die Syrerin Mariam erzählten über die Flucht einer syrischen Flüchtlingsfamilie sowohl in Deutsch als auch auf Arabisch.

Danach ging es ans Feiern, so wurde ein großes internationales Kuchen- und Häppchenbuffet aufgebaut. Dazu gab es frisch gepressten Apfelsaft, welcher am Samstag selbst hergestellt wurde. Im "e5" findet drei Mal pro Woche ein Sprachkurs statt, aber auch regelmäßige Treffen zusammen mit den Mitgliedern des Helferkreises sind geboten. "Jeder ist herzlich willkommen und jede kleinste Tat ist für uns hilfreich", so Franzi Hauser.