Tuningen Breitbandausbau beschäftigt Gerichte

Tuningen. Als Pilotgemeinde in der Umsetzung des flächendeckenden Breitbandnetzes war die Gemeinde Tuningen eine der ersten. Die verschiedenen Verlegeverfahren, planerische Fehlleistungen, aber auch Differenzen mit den ausführenden Firmen führen zu derzeit drei laufenden Gerichtsverfahren. Andreas Graf, Fachanwalt für Baurecht von der Kanzlei Nestler-Bartholme und Partner berichtete aus den aktuellen Verhandlungen am Landgericht Konstanz. "Alles in allem handelt es sich um hochkomplexe Verfahren", so Graf, doch die Gemeinde habe gute Chancen gut aus der Sache herauszukommen.

Im ersten Verfahren geht es um die in der Startphase beauftragte Firma Wiegand. Nachdem diese das Ausschreibeverfahren zu ihren Gunsten entschieden hatten legten diese bei einem Erfüllungsstand von circa 60 Prozent die Arbeit nieder, offensichtlich hatte man sich völlig "verkalkuliert" Daraufhin musste mit der Firma Leonhard Weiss aus Göppingen das in der Ausschreibung Zweitplatzierte Unternehmen beauftragt werden, entsprechende Mehrkosten aber dann auch Probleme mit der Entwicklung des damaligen Mikrotrenching-Verfahrens sorgten für viel Unmut. Die von der Firma TI Teleplan ermittelten Kosten von rund 500 000 Euro waren gedeckt durch einen Zuschuss von 90 Prozent des Bundes als Pilotgemeinde. Doch diese Kosten liefen dann komplett aus dem Ruder, Mehrkosten für fehlende Leerrohre, Spülbohrung unter der L 181 und der A 81, Kreuzung Gewerbestraße und dem Wechsel der Firma sprengten diese Planung. Während die Firma Weigand gegenüber der Gemeinde eine Forderung von 174 800 Euro hat, will die Gemeinde Schadensersatzzahlungen in ähnlicher Höhe. Bereits zum aktuellen Stand habe Weigand bereits eine Kürzung von 70 000 Euro in den Raum gestellt, das Gericht schlägt aktuell jedoch einen Null zu Null Kompromiss vor. Bereits auf Anfang Dezember ist ein Termin zur Entscheidung des Verfahrens angesetzt, allerdings ist der Ausgang aktuell noch völlig offen.

Beim Mikrotrenching-Verfahren haben sich etliche Gehwege abgesenkt. Diese Schäden müssten behoben werden. Dagegen stehen Einbehalte der Gemeinde und Weiss bezieht sich auch auf Planungs- und Bauüberwachungsfehler. Hier sehe es gut aus, sich auf einen Vergleich von 20 000 zu Gunsten der Gemeinde zu einigen. Das wäre für beide Parteien ein zufriedenstellendes Ergebnis.