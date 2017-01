Tuningen Anlage kann im Juni ans Netz

Tim Morath, Projektleiter der durchführenden EnBW, sagte auf Bitten von Hans Münch (Freie Liste) außerdem zu, bald ein Konzept für eine finanzielle Bürgerbeteiligung vorzulegen. Gebaut werden soll, so Rüdiger Stehle von kommunalPLAN, im April und Mai, Anfang Juni könne die Anlage ans Netz gehen.

An den Start gehen könne man trotz aller Einsprüche der Naturschutzverbände mit einer "ausgeglichenen Ökobilanz", so Stehle, Die Bedürfnisse von Rotmilan und Weißstorch wurden berücksichtigt. Der Flächenverlust für die Landwirtschaft, so Stehle, liege dagegen in der kommunalen Planungshoheit.

Der Regionalverband und die Industrie- und Handelskammer haben ihre Bedenken zur Flächenerweiterung des "Netto"-Einkaufsmarktes zurückgezogen, jetzt hänge die Vergrößerung durch einen eingeschossigen Flachdachbau an der Nordseite von 730 auf 970 Quadratmeter von der Baugenehmigung durch Landratsamt und Regierungspräsidium ab, berichtete Bürgermeister Roth, der die Erweiterung aufgrund einer entsprechenden Ortsentwicklung für notwendig hält. Anwohnerbeschwerden werden durch verschiedene Lärmschutzmaßnahmen, inklusive einer Lärmschutzwand an der Westseite, berücksichtigt.

Franziska Arnold-Hauser und die Mitglieder des Helferkreises "Asyl" können aufatmen. Der Gemeinderat genehmigte die Halbtagesstelle für eine Integrations- und Flüchtlingsfachkraft und gab dafür der Tuttlinger Einrichtung "Mutpol" den Zuschlag.

Erfreuliche Nachrichten gab es aus dem Baugebiet Wasen: dort sind jetzt alle Bauplätze vergeben.

Bekannt gegeben wurde, dass im Heimatmuseum noch bis Ende März Werke des Holzkünstlers Uwe Lange aus Villingen-Schwenningen zu sehen sind. Öffnungszeiten sind an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr.