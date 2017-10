Tübingen/Calw Sexueller Missbrauch: Vater vor Gericht

Es sind rund 180 Fälle von teils schwerem Missbrauch eines schutzbefohlenen Kindes. Laut Anklage steigerten sie sich von fuß-fetischistischen Berührungen und Lutschen an den Zehen der damals knapp Fünfjährigen in der Familie bis zu mehreren versuchten Vergewaltigungen und zwei Fällen von erzwungenem Oralverkehr während Besuchswochenenden in späteren Wohnungen des Angeklagten in und um Calw.