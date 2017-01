Triberg. Zwei Pfarreiwallfahrten werden auch in diesem Jahr angeboten. Die Wallfahrt der Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit "Maria in der Tanne" nach Altötting findet vom 8. bis 10. Mai statt. Der Preis mit Fahrt und Unterkunft mit Vollpension pro Person beträgt 226 Euro im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag 26 Euro. Die geistliche Leitung hat Pfarrer Andreas Treuer. Die Wallfahrt nach Flüeli in der Schweiz zum 600. Jahrestag von Bruder Klaus erfolgt vom 2. bis 4. Oktober. Abfahrt ist um 6 Uhr am Haus des Gastes in Schonach. Die Fahrt im Vier-Sterne-Bus, zwei Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und Halbpension kosten pro Person 220 Euro im Doppelzimmer, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 30 Euro. Die geistliche Leitung hat auch hier Pfarrer Treuer. Auskunft erteilt Edgar Maier. Bei ihm ist die Anmeldung Telefon 07722/6587 möglich.