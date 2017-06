Triberg Viele Herztote könnten noch leben

In der Sport- und Festhalle wird es künftig einen Defibrillator geben. Doch man muss wissen, wie damit umzugehen ist. Daher organisierte der Nußbacher Ortschaftsrat eine Fortbildung. Die Teilnehmer haben das neue Gerät dabei auch selbst probiert.

Triberg-Nußbach. Wenn es um Erste Hilfe bei Herzstillstand geht, werden nur in 17 Prozent aller Fälle schon vor dem Eintreffen des Roten Kreuzes mit einem Defibrillator reanimiert wird. Verglichen mit anderen Ländern ein schlechter Wert. In Luxemburg seien es etwa 65 Prozent, in Norwegen 73 Prozent.

Dies zeigte Sonja Schätzle auf, die deutlich mehr kann als Fastnacht. Sie ist medizinische Fachangestellte und Praxismanagerin beim "Ärzteteam am Bärenplatz", das auch eine Zweigniederlassung in Triberg hat. Nebenbei hat sie zahlreiche Zusatzqualifikationen, die sie prädestinieren, Menschen dahingehend zu unterrichten, wie man einen "AED", einen "Automatisierten Externen Defibrillator", handhabt. Drei