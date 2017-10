Der "unangefochtenen Sieger" unter den Fundstücken? Schlüssel. "Davon haben wir eine ganze Dose", erzählt Klausmann. Meist meldeten sich genau jene, deren Schlüssel nicht abgegeben wurde. Bei der genauen Beschreibung falle dann auf, dass es kein passendes Fundstück gibt.

Darüber hinaus erhalte man viele weitere Gegenstände – mal einige pro Woche, dann eine Zeit lang wieder keine.

"Von der Wollmütze über den Handschuh bis hin zum Schnuffeltuch ist alles dabei", so Klausmann. Einige Kleidungsstücke seien kaputt oder schmutzig. Auch Fahrräder wären meist nicht mehr im besten Zustand.

Aufgehoben wird es dennoch. Denn was mit einem Fund geschieht, ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) genauestens geregelt. Ein halbes Jahr muss die zuständige Behörde – in diesem Fall das Fundbüro in Triberg –­ den Gegenstand aufbewahren. Nach Ablauf der Frist erwirbt der Finder das Eigentum an der Sache.

Die Aussicht, den Besitzer zu finden oder dass sich dieser meldet, ist laut Klausmann relativ gering. Manchmal forsche man allerdings auch nach – etwa bei Geldbeuteln. Vor einiger Zeit habe man so einem amerikanischen Soldaten, der in Deutschland stationiert ist und in der Wasserfallstadt zu Besuch war, sein Portemonnaie wiedergeben können.

"Wenn der Finder keinen Anspruch erhebt, heben wir den Fundgegenstand noch etwas länger auf", erklärt Klausmann das Vorgehen in erfolglosen Fällen.

Dass sich das allerdings auch einmal lohnen kann, schildert die Stadtmitarbeiterin anhand eines abgegebenen Handys.

Ende Januar wurde es in Triberg auf einem Parkplatz gefunden und abgegeben. Die Mitarbeiter konnten es nicht entsperren. Auf dem Sperrbildschirm allerdings waren ein älterer und ein jüngerer Mann zu erkennen sowie fremdländische Schriftzeichen. Das Bild brannte sich in Klausmanns Kopf.

Während den Festivitäten zum Jubiläum der Triberger Fasnet arbeitete sie an einem Getränkestand. "Und plötzlich stand er vor mir." Sie sprach den Mann an, der sich völlig verblüfft darüber zeigt, dass sie von seinem verlorenen Handy wusste.

Einige Zeit später – während des Wochenendes hatte das Fundbüro zu –­ erhielt der Mann aus Israel sein verlorengeglaubtes Handy per Post. Manchmal also hilft dann doch nur der pure Zufall.