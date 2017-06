Triberg "Verführerische Auszeit" liegt ihr

Triberg. Pünktlich um 15 Uhr endete am Freitag die Fernsehsendung "Wer schmeißt die beste Verkaufsparty?". Sie stand diese Woche unter dem vielsagenden Motto "Verführerische Auszeit". Fünf Tage lang stellten fünf Kandidatinnen gegenüber jeweils fünf ausgesuchten Kundinnen in ihren Wohnzimmern ihr Verkaufstalent unter Beweis. Dies wurde von den Mitbewerberinnen, aber auch den Kundinnen stets kritisch beäugt, denn es mussten zum Ende jeder RTL-Sendung Punkte zwischen eins und zehn vergeben werden.

Eine Kandidatin, die sich diesem außergewöhnlichen Wettbewerb stellte, war die Tribergerin Inge Hofmeyer, die sich, trotz anfänglicher Bedenken ihrer Mitbewerberinnen, bravourös schlug. Schnell hatte das Lästern ein Ende, denn am Mittwoch durfte Hofmeyer ihre "delikate" Ware anbieten. Und zwar mit Erfolg. Sie errang mit 70 Punkten einen starken zweiten Platz, den sie bis zum Finaltag beibehielt.

Die abgeschlagenen Kontrahentinnen konnten vor dem Finale zwischen 56 und 65 Punkten auf ihrem Konto verbuchen, während Hofmeyers härteste Konkurrentin mit 79 Punkten auf dem ersten Platz lag. Der Vorsprung von neun Punkten war für die Tribergerin nicht uneinholbar, denn es wurden für den höchsten Verkaufserlös weitere zehn Punkte verteilt. Als die Umschläge geöffnet waren, sah man einigen Mitbewerberinnen die Enttäuschung an, doch Newcomerin Hofmeyer hatte auch den zweithöchsten Umsatz erzielt. Und so konnte die Schwarzwälderin mit ihrem Verkaufstalent in Sachen Dessous mehr als zufrieden sein.