Triberg Trotz Weltmarkt noch Bodenhaftung

"Sie sind schon sehr lange im Betrieb, sie haben erlebt, wie sehr die Zeit vorbeifliegt", so Thomas Albiez zu den Jubilaren. Der Mittelstand habe viele Mitarbeiter, die das Ruder fest in der Hand hielten. Zum Chef sagte er, er möge sich doch täglich fragen, ob er gerne im Betrieb mitarbeiten würde. Andererseits sollten sich die Mitarbeiter fragen, wie sie ihren Chef entlasten könnten. Dies führe zu gegenseitigem Verständnis.

Jörg Frey freute sich, dass diese Mitarbeiterehrung, bei der auch ausscheidende Mitarbeiter eingeladen waren, auch in der neuen Ära der Leitung dieselbe wichtige Rolle spielt wie zuvor.

Geehrt wurde für 40 Jahre Unternehmenstreue Thomas Schüssele. Neben einer Urkunde der Industrie- und Handelskammer aus den Händen des Hauptgeschäftsführers der IHK durfte er von Landrat Sven Hinterseh die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg in Empfang nehmen.

Eigentlich sei Mihalj Zolnaj bereits seit einiger Zeit Rentner, dennoch habe er noch immer tatkräftig in der Montage mitgearbeitet, nun tritt er nach insgesamt 43 Jahren in der Firma in den endgültigen Ruhestand.

Seit mindestens 25 Jahren gehören Renate Kienzler, Ralf Fehrenbach, Selma Kaygisiz, Josef Brüstle, Sladjana Markov, Maria Mierzwa, Valeri Grabowski, Pavel Vandlik, Karola Dold-Schuschill, Ingrid Heinrichs (die zudem in den Ruhestand geht), Günter Hummel, Deltlef Walendowski, Miodrav Markov und Ranka Vandlik der Firma an. Sie konnten sich über eine Urkunde der IHK freuen, die durch Thomas Albiez übergeben wurde. In den Ruhestand verabschiedeten sich neben Zolnaj auch Quirino Mancini, Dieter Beckmann, Gerhard Hettich, Eveline Gundel, Annemarie Himmelsbach, Anna Singler, Gerhard Fehrenbach, Alexandru Musat sowie Helmut Furtwängler. Sie alle genossen ein ausgezeichnetes Menü und hatten nochmals gemeinsam viel Spaß.