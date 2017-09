Triberg Triberger haben viele Fragen

Viele weitere Punkte sprach Frei an, dann aber waren die Besucher dran. Hotelier Georg Wiengarn sah seine Probleme in Sachen Arbeitszeiten der Beschäftigten. "Wenn ich eine Hochzeit habe, kann ich schlecht nach zehn Stunden einen der Beteiligten heimschicken und einen neuen Mitarbeiter nachts um 23 Uhr holen, der dann bis zwei Uhr arbeitet, das muss einfach flexibler werden". "Man kann das ja über die Wochenarbeitszeit regeln", schlug Frei vor.

Die Vielzahl an befristeten Arbeitsverträgen kreidete Karl Rißler an, dasselbe Problem sah Beate Adam bei den Lehrern. "Wie sollen junge Menschen etwas Längerfristiges angehen, wenn sie nicht wissen, wie lange sie an einem Ort beschäftigt sind", fragte Rißler. Das sei teils nicht ganz einfach zu regeln, meinte Frei.

Bernhard Dold sprach den Diesel an. "Betrügen geht gar nicht", meinte Frei. Dennoch sei die Verteufelung des Diesels nicht nachvollziehbar, da man wisse, dass nur ein Bruchteil von Feinstaub oder Stickoxiden aus dieser Quelle stammten. "Ohne den Diesel sehe ich die Klimaziele als nicht erreichbar an", urteilte Frei. Vom Thema Pflege über die Bildungspolitik, bei der die Bundesregierung nur finanziell unterstützen könne, bis hin zum Tempo bei der Gesetzgebung und der Außenpolitik reichten die Fragen, so dass es recht spät wurde, bis die Runde aufgelöst werden konnte.