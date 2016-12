Die Stadt Triberg möchte in diesem Jahr die schönste Weihnachtsstadt werden. Daher nimmt die Wasserfallstadt am Wettbewerb "Best Christmas City" teil. Organisiert wird dieser Wettbewerb von der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland. Gesucht wird mit Hilfe einer Online-Abstimmung die schönste weihnachtliche Stadt Deutschlands. Der Schwerpunkt liegt 2016 auf der Stadtidentität in der Weihnachtszeit. Mit dem weihnachtlichen Rahmen des Triberger Weihnachtszaubers verspricht sich die Stadt hier eine gute Platzierung. Durch die zahlreichen Lichter in der gesamten Stadt, die stimmungsvolle Beleuchtung in den Straßen sowie das einzigartige Programm während des Triberger Weihnachtszaubers hat die Stadt einiges zu bieten, für das es sich ihrer Ansicht nach lohnt, abzustimmen. Unter www.bestchristmascity.de kann man seine Stimme abgeben. Unter den Teilnehmern werden Preise verlost. Foto: Stadt