Triberg Team soll Weiterentwicklung fördern

Ein großes Ereignis wartet auf die katholische Gesamtkirchengemeinde "Maria in der Tanne". Im November findet die schon vor längerer Zeit angekündigte Visitation durch den Dekan aus Villingen statt.

Raumschaft Triberg. Das Kirchenrecht sieht vor, dass alle Seelsorgeeinheiten (SE) im Abstand von fünf Jahren unter die Lupe genommen werden. Darum trafen sich dieses Mal nicht nur die Pfarrgemeinderäte (PGR) im Wallfahrtshaus zur Sitzung, sondern mehrere Gäste strömten ebenfalls herbei.

"Das ist unser Levi-Team, das die Visitation vorbereiten wird", erläuterte der Vorsitzende Gerald Sandner bei der Begrüßung. Dann stellten sich alle den Kirchenräten vor. Vom Seelsorge-Team gehören auch Pfarrer Andreas Treuer und Diakon Klaus-Dieter Sembach zum neuen Levi-Team und vom PGR Anja Finkbeiner. Sie hielt einen langen Vortrag, der mit Bildern und Schlagworten garniert war. So erfuhren ihre PGR-Kollegen, welche Aufgaben die Levi-Gruppe im Hinblick auf die Visitation hat. "Der Name erinnert an den Zöllner Levi, von dem Lukas im Neuen Testament erzählt", wusste Anja Finkbeiner. Er lässt alles stehen und liegen, als Jesus ihn ruft und wagt neue Wege in der Nachfolge des Herrn. Der Name steht aber nicht nur für die biblische Gestalt, sondern jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. "Lernen – Entwickeln – Vereinbaren – Inspirieren soll dadurch ermöglicht werden", informierte Finkbeiner.