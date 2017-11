Triberg Stück "Kaspar und..."

Beim Rahmenprogramm fällt dem aufmerksamen Leser auf: Freiburger Puppenbühne, nachmittags um 15 Uhr im Pfarrsaal – welches Stück wird gespielt? Weitere Angaben gibt es nicht. Aber der Titel des zu erwartenden Kasperlestücks kann erraten werden – der richtige Tipp wird mit einem Preis belohnt. Teilnehmen kann jeder.

Ein Tipp von der Organisatorin des Weihnachtsmarktes, Anna Welke für alle, die mit raten wollen lautet: Kaspar und….?. Zudem habe das Stück mit dem Thema "Dschungel" zu tun.

Wer also meint den Titel dieses Stückes zu kennen oder zu erraten kann sich bis Freitag, 24. November, in der Ortsverwaltung in Nußbach melden und seine Lösung nennen und ist mit etwas Glück ein Preisträger.