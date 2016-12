Triberg "Steuern und Gebühren stehen auf dem Prüfstand"

Mit einem Volumen von knapp 12,2 Millionen Euro liege der Haushalt 2017 rund 324 000 Euro über dem Vorjahr. Verbesserungen bei der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen (gesamt plus 330 000 Euro) stünden erhöhte Kreis- und Landesumlagen entgegen, dazu erneute Steigerungen bei der Finanzierung der Kinderbetreuung. Diese habe sich seit 2010 (235 000 Euro) bis 2017 (633 800 Euro) nahezu verdreifacht.

Wegen der angespannten Finanzsituation seien in allen Fachbereichen zum Teil drastische Ausgabenreduzierungen fällig. Dennoch halte man an den Vereinszuschüssen fest, da diese für das gesellschaftliche Miteinander und zur Realisierung größerer Aktivitäten unabdingbar seien. Die Schwerpunkte des Vermögenshaushalts lägen im kommenden Jahr weiterhin bei der Sanierung der Grundschule, in die rund 800 000 Euro fließen werden.

Die Breitbandversorgung soll mit 850 000 Euro in den Kreis-Backbone eingebunden werden, das Parkdeck "Badinsel" wird 750 000 Euro kosten. Diese beiden Posten werden über ein Darlehen in Höhe von 1,6 Millionen Euro finanziert, zu dem die Aufsichtsbehörde bereits Zustimmung signalisiert hat. In die Straßen sollen rund 200 000 Euro gesteckt werden – danach bleibt nur ein geringer Restbetrag, der auf mehrere kleinere Positionen verteilt wird.