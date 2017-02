Triberg Spättle und Teufel stürmen Rathaus

Nach einigen Minuten kommt Strobel die Treppe hinunter und auf einmal geht es ganz schnell: Der Schlüssel wechselt für die nächsten Tage den Besitzer, damit ist der Startschuss für die hohe Zeit der Fasnet gefallen – in den nächsten Tagen regieren in der Wasserfallstadt die Narren.

Während ihrer Regentschaft fallen einige Termine an: Schon heute geht es weiter mit der Aushebung der örtlichen Schulen. Dabei wird der Narrenrat gemeinsam mit Teufel und Spättle den Unterricht für beendet erklären, damit alle Schüler an der "Katzenmusik" teilnehmen können. Die Aufstellung für den Kinderumzug, der um 15 Uhr beginnt, ist ab 14.30 Uhr in der Prälat-Fries-Straße.

Ab 18.30 Uhr ist ebenfalls in der Prälat-Fries-Straße die Aufstellung für den traditionellen Teufelsumzug aller Triberger Teufel. Punkt 19 Uhr erlischt im ganzen Städtle traditionell das Licht, bengalische Fackeln tauchen die Straßen in kräftiges Rot und unter dem Klang des Narrenmarsches machen sich die Hauptfiguren der Triberger Fasnet auf den Weg durch die gespenstisch wirkende Stadt.

Am Marktplatz wird der Teufelstanz aufgeführt, die Umzugsteilnehmer werden anschließend im Kurhaus verpflegt. Haben sich alle gestärkt, heißt es "ab ins Städtle" wo mehrere Besenwirtschaften auf närrisches Volk warten. Auch die Teufelsbar in der alten Stadtkasse hat wieder geöffnet.