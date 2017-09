Triberg Sonnige Stunden am Kaiserstuhl

Nachdem in Ihringen das Gepäck in der Unterkunft verstaut war ging es gleich los zur Tageswanderung. Selbst das Frühstück musste bei dem straffen Zeitplan in Ihringen ausfallen und wurde auf eine Vesperpause während der Wanderung verschoben.

Diese führte über den über den Lenzenberg, Gierstein, Adlerhorstsattel und zur höchsten Erhebung dem Neunlindenturm (557 Meter). Dort wurde eine zünftige Vesperpause eingelegt. Selbst das regnerische Wetter konnte die Pause nicht verhindern.

Anschließend ging es auf einem schönen Wanderweg zum Gasthaus Liliental, in dem eine kurze Pause gemacht wurde. Das nächste Ziel war die Straußenwirtschaft Martinshöfe, welche sich rund 2,5 Kilometer vor Ihringen befindet.