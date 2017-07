Triberg Schwimm-Aktion am Wochenendeim Waldsportbad

Triberg. Der Startschuss fällt am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr, Ende ist am Sonntag, 16. Juli, um 14 Uhr. Teilnehmen kann jeder, der mindestens 100 Meter im Schwimmerbecken schwimmen kann. Wer sich zum 24-Stunden-Schwimmen anmelden oder zur Spendenaktion etwas beisteuern möchte, wendet sich an den Schwimmmeister Lutz Lorbeer, Telefon 07722/79 92. Die Hälfte der Spendengelder geht an die teilnehmenden Triberger Vereine im Verhältnis zu den jeweils geschwommenen Kilometern zur Unterstützung ihrer Vereinsarbeit. Die andere Hälfte wird für weitere Attraktivitätssteigerungen im Waldsportbad verwendet. Für das leibliche Wohl sorgt das Kioskteam.