Triberg Schwarzwaldbahn: Strecke eine Woche gesperrt

Jedoch wird die Strecke nun nicht mehr so lange dicht sein, wie anfangs geplant. "DB Netz hat sich nun für nur eine Woche Vollsperrung entschieden", berichtet Schwarzwaldbahnmanager Dirk Andres auf Anfrage unserer Zeitung. Wenn alles glatt laufe, soll die Strecke seinen Angaben zufolge am Montag, 27. November wieder planmäßig befahren werden. Für Informationen hinsichtlich des Schienenersatzverkehrs für diesen Zeitraum wird ein Streckenfaltfahrplan herausgegeben, der derzeit noch in Arbeit ist aber pünktlich ausgeliefert wird.

Nach Angaben des Schwarzwaldbahnmanagers ist die Vollsperrung aufgrund mehrere Arbeiten notwendig. So werden drei Weichen im süd-östlichen Bereich des Bahnhofs Hausach sowie ein Bahnübergang zwischen Hornberg und Hausach erneuert. Zudem stehen abschnittsweise ein "dringlicher Schwellentausch" an.