Triberg Schwarzkittel fordern Jäger und Landwirte

Um ihren Eiweißbedarf zu decken, gehen die im Wald nützlichen Wildschweine zunehmend in Wiesen auf Nahrungssuche und pflügen dazu die Grasnarbe um.

Die Rahmenbedingungen sind deshalb für diese ausgesprochen nachtaktive Wildart ideal. Der Schwarzwildbestand lässt sich hingegen nur durch gutes jagdliches Handwerk regulieren. Dazu müssen alle Register gezogen werden. Einzelansitze bei Tag und Nacht, an Orten, wo die Tiere mit sehr kleinen Futtermengen angelockt werden. Und Treibjagden, bei welchen die Wildschweine mit Treibern und mutigen Hunden aus ihren Einständen vor die Büchsen der flächig verteilten Jäger getrieben werden.

Doch beide Methoden haben ihre Tücken. Heutzutage halten sich von frühmorgens bis spät in die Nacht Menschen zur Erholung und Ausübung von Hobbys im Wald auf. Beim Jagdbetrieb führt dies oft zu Störungen, die Sicherheit der Waldbesucher muss an erster Stelle stehen.

Für "Nachtansitze" bei der Jagd sind ausreichend Mondlicht oder eine Schneedecke unerlässlich, denn Nachtsichtgeräte oder künstliche Lichtquellen sind gesetzlich verboten. Das schränkt die Möglichkeiten schon deutlich ein. Treibjagden hingegen erfordern eine "generalstabsmäßige" Vorbereitung, um den Erfolg und die Sicherheit aller gewährleisten zu können. Auch in hierzu gesperrten Waldflächen tauchen unvermittelt Besucher auf und die vielen Straßen bedeuten dabei für Wild, Hunde und Autofahrer ein hohes Unfallrisiko. Ein Beleg dafür, dass die Jägerschaft das Thema sehr ernst nimmt, ist die stark steigende Nutzung von Schießständen und Schießkinos, bei welcher der Schuss auf flüchtiges Wild trainiert und in Form eines jährlichen Schießnachweises absolviert werden muss. Die Diskussion beim Hegering Triberg zeigte, dass Jäger und Landwirte am besten gemeinsam Strategien entwickeln müssen. Gute gegenseitige Information sei die erste wesentliche Voraussetzung. Schon bei der Anlage landwirtschaftlicher Kulturen müssten jagdliche Belange mitbedacht werden. Zum Beispiel: Wo können Schussschneisen vorgesehen werden, wo lassen sich Jagdeinrichtungen gut platzieren und wo entstehen Probleme wenn zum Beispiel Maisäcker direkt in Waldnähe angelegt werden?

Einen frühzeitigen Schutz mit E-Zäunen könnten Landwirt und Jäger gemeinsam errichten. Und für die Jagd wäre es hilfreich, wenn Landwirte an Bejagungsschwerpunkten nicht bis zur Abend-Dämmerung aktiv seien. Die Jägerschaft müsse andererseits darüber nachdenken, bei der Schwarzwildbejagung zusammen zu arbeiten. Problemlagen und Wildbeobachtungen sollten untereinander mitgeteilt und Revier übergreifende Treibjagden veranstaltet werden. Der Hegering Triberg möchte hier einen Anlauf unternehmen und regt an, auch professionelle Hundemeuten zu engagieren. Daneben wird vom Kreisjagdamt an die Jäger appelliert, beim Anlocken der Wildschweine nicht zu viel Futtermenge auszubringen, weil dadurch die Vermehrung noch zusätzlich angekurbelt werden könnte. Inzwischen fordern auch etliche Jäger, Nachtsichtgeräte oder künstliche Lichtquellen für die Schwarzwildjagd zuzulassen. Bei aller Anstrengung wird es schwierig bleiben, die Wildschweinproblematik in den Griff zu bekommen. Außerdem steht ein neues Thema vor der Türe. Die "afrikanische Schweinepest" als eine für Haus- und Wildschweine verheerende Virusseuche ist aus Osteuropa auf dem Vormarsch. "Wir jagen und erzeugen lieber wertvolles Wildfleisch, als die Tiere im Wald an einer Seuche verenden zu lassen", bringt es Hegeringleiter Hans Reiner schließlich auf den Punkt.